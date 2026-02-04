Пилот самолета потерял сознание во время рейса

Экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании Jet2 был вынужден объявить чрезвычайную ситуацию во время рейса с Лансароте в Манчестер из-за приступа у пилота, сообщает издание Mirror. Инцидент произошел примерно за 25 минут до запланированной посадки, когда один из пилотов внезапно потерял сознание прямо в кабине.

В условиях экстренной ситуации второй пилот взял управление на себя и немедленно связался с наземными службами. Экипаж передал кодовое слово Squawk 7700 — международный код для обозначения чрезвычайной ситуации — и сообщил диспетчерской службе, что один из пилотов не может продолжать выполнять свои обязанности из-за внезапной проблемы со здоровьем.

Несмотря на происшествие, лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Сразу после посадки пострадавшего летчика передали прибывшим к борту медицинским работникам, которые оказали ему необходимую помощь.

