04 февраля 2026 в 16:24

Пилот самолета потерял сознание во время рейса

Самолет Airbus A321 экстренно сел в Манчестере из-за обморока пилота

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании Jet2 был вынужден объявить чрезвычайную ситуацию во время рейса с Лансароте в Манчестер из-за приступа у пилота, сообщает издание Mirror. Инцидент произошел примерно за 25 минут до запланированной посадки, когда один из пилотов внезапно потерял сознание прямо в кабине.

В условиях экстренной ситуации второй пилот взял управление на себя и немедленно связался с наземными службами. Экипаж передал кодовое слово Squawk 7700 — международный код для обозначения чрезвычайной ситуации — и сообщил диспетчерской службе, что один из пилотов не может продолжать выполнять свои обязанности из-за внезапной проблемы со здоровьем.

Несмотря на происшествие, лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Сразу после посадки пострадавшего летчика передали прибывшим к борту медицинским работникам, которые оказали ему необходимую помощь.

Ранее в испанском аэропорту Манисес пришлось задержать рейс из-за того, что нетрезвый мужчина проник на взлетно-посадочную полосу и устроил танцы на крыше самолета Airbus A320. Он употреблял алкоголь и игнорировал требования полиции спуститься. Из-за выходки мужчины, который бегал по фюзеляжу и плевался, рейс задержали на два с половиной часа.

