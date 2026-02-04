Племянник Каддафи опубликовал последнее аудиосообщение убитого дяди

Племянник убитого ливийского политика Сейфа аль-Ислама Каддафи по имени Ахмед опубликовал в соцсети X последнее аудиосообщение дяди. В аудиозаписи затрагиваются последствия так называемой арабской весны для страны.

Разве ради этого умирали в 2011 году? Разве мы не предупреждали еще до тысяч погибших, потери $500 млрд, а также всех этих разрушений, сирот и вдов? — говорится в сообщении.

Сейф аль-Ислам также выразил сожаление в связи с отстраненностью ливийцев от руководства их страной. В сообщении он заявил, что Ливией управляют другие страны или их ставленники.

Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи был убит в результате нападения во дворе его дома в Ливии. По информации источника, он получил смертельное ранение в своем саду от четырех нападавших, которые затем скрылись с места преступления. Перед преступлением были отключены все камеры видеонаблюдения. Одна из боевых бригад заявила, что Сейф аль-Ислам погиб в ходе вооруженных столкновений, но официально отвергла свою причастность к этому событию.

Его могут похоронить в городе Бени-Валид к югу от Триполи. Политическая группа, представляющая интересы сына бывшего ливийского лидера, сообщила, что его тело обнаружено и передано в руки специалистов для проведения судебно-медицинской экспертизы. Точное местоположение останков политика пока не разглашается.