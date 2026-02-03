Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 22:47

Раскрыты подробности убийства сына Каддафи в Ливии

Al Hadath: сын Каддафи убит в результате покушения во дворе своего дома в Ливии

Муаммар Каддафи
бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль Ислам Каддафи был убит в результате покушения, передает телеканал Al Hadath. Отмечается, что на него напали во дворе собственного дома в Ливии.

По сообщению источника, сын лидера получил смертельное ранение в саду своей резиденции от рук четверых нападавших, все они скрылись с места преступления. Также утверждается, что непосредственно перед атакой были отключены все камеры видеонаблюдения.

В свою очередь, одна из боевых бригад заявила, что наследник Каддафи погиб в ходе вооруженных столкновений. Однако эта группа официально отвергла какую-либо причастность к его гибели.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщила, что частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, на его борту находились пять человек, в том числе начальник Генштаба ливийской армии. Правительство Ливии позже официально объявило трехдневный общенациональный траур. На тот период были приспущены государственные флаги, а официальные церемонии приостановлены. Власти также выразили глубокую скорбь в связи с утратой.

