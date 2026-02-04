В Подмосковье спасли мальчика, который попал под снегоуборочную машину

В Московской области врачи провели сложнейшую операцию, чтобы спасти ногу 10-летнего ребенка, сообщил телеканал РЕН ТВ. Стопу и голень мальчика раздробила домашняя снегоуборочная машина.

Мальчика с тяжелейшими травмами экстренно доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ). У мальчика диагностировали множественные рвано-ушибленные раны стопы и голени, а также открытый перелом большеберцовой кости со смещением.

В ходе операции хирурги обработали все повреждения, оценили состояние тканей, сосудов и нервов, собрали и зафиксировали костные отломки с помощью специальных спиц. Несмотря на масштаб разрушений, конечность удалось сохранить.

В настоящее время состояние мальчика стабильное, он уже выписан из больницы. После полного сращения кости ему предстоит еще одна плановая операция для удаления металлических фиксаторов.

Ранее в Приморском крае врачи спасли руку четырехлетней девочке после того, как ее зажевало в механизме эскалатора. Благодаря усилиям врачей ребенку удалось избежать ампутации.