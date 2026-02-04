Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису Заслуженный тренер России по теннису Камельзон скончался на 88-м году жизни

Заслуженный тренер СССР и России по теннису Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни, сообщила пресс-служба ФТР. В разные годы он работал наставником советской, российской, украинской и узбекской сборных. Также Камельзон был мастером спорта и судьей всесоюзной категории.

Ушел из жизни Владимир Наумович Камельзон — выдающийся тренер и организатор, человек, чье имя на десятилетия вписано в историю нашего вида спорта. Соболезнуем родным и близким, — говорится в сообщении.

