04 февраля 2026 в 16:00

Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису

Заслуженный тренер России по теннису Камельзон скончался на 88-м году жизни

Владимир Камельзон Владимир Камельзон Фото: Борис Кауфман/РИА Новости
Заслуженный тренер СССР и России по теннису Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни, сообщила пресс-служба ФТР. В разные годы он работал наставником советской, российской, украинской и узбекской сборных. Также Камельзон был мастером спорта и судьей всесоюзной категории.

Ушел из жизни Владимир Наумович Камельзон — выдающийся тренер и организатор, человек, чье имя на десятилетия вписано в историю нашего вида спорта. Соболезнуем родным и близким, — говорится в сообщении.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет в Липецке. По информации клуба, он вечером ушел на прогулку и не вернулся, после чего его искали добровольцы «ЛизаАлерт». В последние годы спортсмен страдал неврологическим заболеванием.

До этого на 77-м году жизни скончался ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов. Спортсмен был известен своими многократными победами на сверхмарафонских дистанциях и рекордами в возрастной группе М70+.

смерти
тренеры
теннис
сборные
Владимир Камельзон
