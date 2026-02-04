Обрушение теплотрассы от удара грузовика в Нижнем Новгороде попало на видео

Обрушение теплотрассы от удара грузовика в Нижнем Новгороде попало на видео

В Сети появилось видео с моментом обрушения теплотрассы из-за удара грузовика возле аэропорта в Нижнем Новгороде. Его опубликовал Telegram-канал Ni Mash. Запись сделана камерой видеонаблюдения недалеко от трубопровода.

На кадрах видно, что грузовик ехал с поднятым кузовом, что и стало причиной аварии. Из-за столкновения с теплотрассой грузовик по инерции подняло на дыбы, а дорогу залило кубометрами кипятка.

Канал пишет, что после обрушения часть труб рухнули на пассажирский автобус. Дорога к аэропорту оказалась перекрыта, о пострадавших не сообщается.

Ранее в селе Кушнаренково Республики Башкортостан произошло частичное обрушение металлической кровли в двухэтажном кирпичном жилом доме на улице Горной. Как сообщили в региональном управлении МЧС, все жильцы дома были своевременно эвакуированы в безопасное место, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В результате инцидента была повреждена газовая труба, из-за чего экстренные службы оперативно отключили газоснабжение здания.