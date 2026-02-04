Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:35

Обрушение теплотрассы от удара грузовика в Нижнем Новгороде попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появилось видео с моментом обрушения теплотрассы из-за удара грузовика возле аэропорта в Нижнем Новгороде. Его опубликовал Telegram-канал Ni Mash. Запись сделана камерой видеонаблюдения недалеко от трубопровода.

На кадрах видно, что грузовик ехал с поднятым кузовом, что и стало причиной аварии. Из-за столкновения с теплотрассой грузовик по инерции подняло на дыбы, а дорогу залило кубометрами кипятка.

Канал пишет, что после обрушения часть труб рухнули на пассажирский автобус. Дорога к аэропорту оказалась перекрыта, о пострадавших не сообщается.

Ранее в селе Кушнаренково Республики Башкортостан произошло частичное обрушение металлической кровли в двухэтажном кирпичном жилом доме на улице Горной. Как сообщили в региональном управлении МЧС, все жильцы дома были своевременно эвакуированы в безопасное место, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В результате инцидента была повреждена газовая труба, из-за чего экстренные службы оперативно отключили газоснабжение здания.

Россия
Нижний Новгород
ДТП
аварии
теплотрасса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Путин освободил от должности одного из своих спецпредставителей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.