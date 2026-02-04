«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева Захарова: акции Киева в рамках переиначивания истории даже Шарикову не снились

Антироссийские акции Киева в рамках переиначивания истории «даже Шарикову не снились», заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, еще один пример так называемой деколонизации Украины — обращение «карманной структуры необандеровцев» в Минкультуры и Украинский институт национальной памяти с инициативой переименовать в Харькове библиотеку имени русского писателя Владимира Короленко.

Нет, это, конечно, даже Шарикову не снилось, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что русскоязычные надписи убрали со стен скульптурной галереи Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Как уточнили в пресс-службе Министерства культуры страны, материал теперь выставлен «с учетом современного контекста».

Также посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания «в бешеном темпе» закупает вооружение и наращивает численность вооруженных сил. По словам дипломата, страна обосновывает свои действия подготовкой к якобы войне с Россией.