Дания и Швеция потратят $290 млн на ПВО для Украины Дания и Швеция объявили о совместной закупке систем ПВО на $290 млн для Украины

Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы противовоздушной обороны на общую сумму в 2,6 млрд шведских крон ($290 млн; 22,3 млрд рублей), сообщает Reuters. Министр обороны Швеции Пал Йонсон на совместной пресс-конференции подчеркнул, что сделка важна не только для Киева, но и для укрепления собственного оборонного производства.

Эта покупка не только помогает Украине поставлять больше материалов на поле боя, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции, — сказал он.

Соглашение предполагает, что Швеция профинансирует покупку зенитных систем, разработанных компанией BAE Systems Bofors, на 2,1 млрд крон ($234 млн; 18 млрд рублей). Дания выделит на эти цели оставшуюся часть средств — около 500 млн шведских крон ($56 млн; 4,3 млрд рублей).

Ранее газета The Wall Street Journal спрогнозировала три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году. По одному из них, боевые действия продолжатся, другой предполагает военное истощение Украины и вынужденное принятие российских условий, а третий — ужесточение санкций против России, рассчитанных на ее «усталость».