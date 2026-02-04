Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей

Знаменитый актер Владимир Заманский, ветеран войны, готовится отпраздновать свое 100-летие, пишет «Российская газета». Как отметили авторы, его долгая жизнь полна ярких событий — от боевых подвигов до выдающихся ролей в кино и театре.

В 1944 году 18-летний Владимир окончил школу радистов и попал на фронт. Во время боев в Белоруссии его самоходку подбили, но он, будучи раненым, спас командира из горящей машины. Позже за уничтожение вражеского танка и солдат он был награжден медалью «За отвагу».

После войны Заманский попал в заключение, но после освобождения смог получить образование. В 1954 году он поступил в школу-студию МХАТ и стал актером театра «Современник».

Он снимался в фильмах известных режиссеров, включая Андрея Тарковского и Алексея Германа. Зрители знают его по ролям в картинах «На семи ветрах», «Два капитана», «Завтра была война». Его уникальный голос звучит в культовых фильмах «Солярис» и «Сталкер».

В 1990-х годах актер уехал из Москвы и поселился с женой в Муроме. Там он вел тихую жизнь и много лет читал для православного радио духовные тексты. Этот поздний период жизни стал для него временем глубокого духовного служения.

Ранее в Москве в концертном зале «Моспродюсер» впервые состоялся юбилейный вечер в честь пятилетия студии «Поколение Оперение» для детей и подростков. Творческое объединение было создано актером Константином Хабенским в рамках основанного им всероссийского движения «Оперение». В ходе юбилея прошел спектакль «Что такое дом?». На сцене выступили 350 студийцев.