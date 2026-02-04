Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:50

Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей

Актер Заманский отпразднует свой 100-летний юбилей 6 февраля

Владимир Заманский в роли Прохорова в советско-монгольском художественном фильме «Исход» Владимир Заманский в роли Прохорова в советско-монгольском художественном фильме «Исход» Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Знаменитый актер Владимир Заманский, ветеран войны, готовится отпраздновать свое 100-летие, пишет «Российская газета». Как отметили авторы, его долгая жизнь полна ярких событий — от боевых подвигов до выдающихся ролей в кино и театре.

В 1944 году 18-летний Владимир окончил школу радистов и попал на фронт. Во время боев в Белоруссии его самоходку подбили, но он, будучи раненым, спас командира из горящей машины. Позже за уничтожение вражеского танка и солдат он был награжден медалью «За отвагу».

После войны Заманский попал в заключение, но после освобождения смог получить образование. В 1954 году он поступил в школу-студию МХАТ и стал актером театра «Современник».

Он снимался в фильмах известных режиссеров, включая Андрея Тарковского и Алексея Германа. Зрители знают его по ролям в картинах «На семи ветрах», «Два капитана», «Завтра была война». Его уникальный голос звучит в культовых фильмах «Солярис» и «Сталкер».

В 1990-х годах актер уехал из Москвы и поселился с женой в Муроме. Там он вел тихую жизнь и много лет читал для православного радио духовные тексты. Этот поздний период жизни стал для него временем глубокого духовного служения.

Ранее в Москве в концертном зале «Моспродюсер» впервые состоялся юбилейный вечер в честь пятилетия студии «Поколение Оперение» для детей и подростков. Творческое объединение было создано актером Константином Хабенским в рамках основанного им всероссийского движения «Оперение». В ходе юбилея прошел спектакль «Что такое дом?». На сцене выступили 350 студийцев.

Россия
актеры
юбилеи
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.