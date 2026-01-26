Юбилей творческой студии «Поколение Оперение» отпраздновали в Москве

В Москве в концертном зале «Моспродюсер» 25 января впервые состоялся юбилейный вечер в честь пятилетия студии «Поколение Оперение» для детей и подростков. Творческое объединение было создано актером Константином Хабенским в рамках основанного им всероссийского движения «Оперение». В ходе юбилея прошел спектакль «Что такое дом?». На сцене выступили 350 студийцев. По завершении постановки с видеообращением выступил Хабенский.

Сейчас в студии огромное количество наставников и педагогов. Несмотря на свой юный возраст, это уже большие мастера своего дела, которые умеют передавать свои полученные знания, заряжать фантазией, правдой, отношением друг к другу и к людям, которые рядом находятся. Самый главный девиз студии «Поколение Оперение» — это любовь к тем людям, к тому месту и к тому времени, в котором мы оказались, — отметил Хабенский.

Юбилей студии посетила актриса Екатерина Шпица — она пришла поддержать своего сына, который уже третий год является студийцем «Поколения Оперения». Кроме того, на мероприятии побывал актер и режиссер Антон Богданов. Помимо спектакля, гостям представили три тематические зоны: «Библиотеку», «Чайную» и «Сад». Там все желающие могли посмотреть архивные афиши спектаклей студии, выпить чай со сладостями, посмотреть концерт и не только.

