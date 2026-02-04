Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 15:38

У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области

Сотрудники полиции изъяли 5 кг наркотиков у жителя Ленобласти на трассе в Вологодской области, сообщает «Петербург2». Запрещенные вещества фигурант дела провозил в багажнике.

Сообщается, что, по версии следствия, мужчина забрал наркотики из тайника и планировал сбыть их на территории Вологодской области. Возбуждено уголовное дело.

Мужчине избрали меру пресечения — сейчас он находится под стражей. Правоохранители выясняют, действовал ли подозреваемый в одиночку.

Ранее сообщалось, что дагестанские таможенники обнаружили более 122 кг марихуаны в грузовике, следовавшем в Россию из страны Ближнего Востока, — наркотики были спрятаны в 122 прозрачных полиэтиленовых пакетах и обнаружены в ходе досмотра. Ориентировочная стоимость изъятой партии превышает 200 млн рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

