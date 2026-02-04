Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:46

Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива

Фото: Управление информационной политики ЗССО
В Екатеринбурге на базе Законодательного собрания Свердловской области 4 февраля состоялся образовательный форум регионального женского актива. Мероприятие прошло по инициативе председателя ЗакСо Людмилы Бабушкиной, которая регулярно объединяет ведущих политиков и экспертов для обучения россиянок. В очередном совещании приняли участие депутаты Госдумы Наталия Полуянова и Никита Румянцев.

Развитие женского движения, объединившего представительниц общественных организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов, позволяет создавать условия для реализации женских инициатив. Нами продвигаются социальные, гуманитарные и культурные направления для защиты интересов женщин, поддержки участников СВО и их семей. Женщины совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты, — отметила Бабушкина.

Людмила Бабушкина Людмила Бабушкина Фото: Управление информационной политики ЗССО

Всего на прошедшем форуме собрались примерно 400 общественниц из 80 муниципалитетов области. Они обсудили роль женщины в социуме и представили друг другу лучшие практики реализации общественно значимых проектов. В частности, на мероприятии выступила Полуянова. Она отметила, что Свердловская область — это драйвер в развитии женского движения среди регионов страны.

Мы растиражировали созданную Людмилой Бабушкиной технологию и по опыту Свердловской области открыли местные отделения по всей стране. Сегодня женское движение работает в 89 регионах России. Это более чем полумиллионная команда целеустремленных женщин, — подчеркнула Полуянова.

форумы
Екатеринбург
женщины
образование
