Муж Бородиной сбежал со съемок из-за ее бывшего Super.ru: Николай Сердюков отказался от участия в шоу из-за Курбана Омарова

Супруг Ксении Бородиной Николай Сердюков отказался принимать участие в психологическом реалити-шоу «Мастер игры», едва прибыв на съемки в Марракеш, передает Super.ru. Причиной, по данным инсайдеров, стало участие в проекте бывшего мужа телеведущей, Курбана Омарова.

На кадрах видно, что Николай, стоя с чемоданами, нервно переписывается с кем-то в телефоне, после чего спешно садится в минивэн. Пока неизвестно, решение принял он сам или помогла жена. Бородина и Сердюков официально поженились в 2023 году, а до этого телеведущая шесть лет состояла в браке с Омаровым.

Ранее стало известно, что Бородина может потерять права на два товарных знака. Речь идет о брендах «Ксения Бородина» и Ksenia Borodina, срок действия которых истекает в июне 2026 года. Знаменитость создала товарный знак «Ксения Бородина» в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года.

