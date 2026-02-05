Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:36

Муж Бородиной сбежал со съемок из-за ее бывшего

Super.ru: Николай Сердюков отказался от участия в шоу из-за Курбана Омарова

Ксения Бородина и Николай Сердюков Ксения Бородина и Николай Сердюков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Супруг Ксении Бородиной Николай Сердюков отказался принимать участие в психологическом реалити-шоу «Мастер игры», едва прибыв на съемки в Марракеш, передает Super.ru. Причиной, по данным инсайдеров, стало участие в проекте бывшего мужа телеведущей, Курбана Омарова.

На кадрах видно, что Николай, стоя с чемоданами, нервно переписывается с кем-то в телефоне, после чего спешно садится в минивэн. Пока неизвестно, решение принял он сам или помогла жена. Бородина и Сердюков официально поженились в 2023 году, а до этого телеведущая шесть лет состояла в браке с Омаровым.

Ранее стало известно, что Бородина может потерять права на два товарных знака. Речь идет о брендах «Ксения Бородина» и Ksenia Borodina, срок действия которых истекает в июне 2026 года. Знаменитость создала товарный знак «Ксения Бородина» в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года.

Тем временем в московский суд поступил иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой. Согласно условиям договора, все совместное имущество супругов после развода должно перейти к модели.

