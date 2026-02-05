Эвакуация на Запорожье и вранье Зеленского: новости СВО к вечеру 5 февраля

Доброполье и Краматорск — следующие цели ВС РФ, в Запорожской области началась массовая эвакуация, а Зеленский вновь наврал о потерях ВСУ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 5 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Доброполье и Краматорск на очереди: успехи в ДНР

Взятие Доброполья в ДНР может переломить ход боев на северо-западе зоны СВО, уверен военный аналитик Андрей Марочко. По оценке эксперта, освобождение города создаст угрозу окружения противника в укрепрайоне. Кроме того, успех в Доброполье может обескровить украинскую группировку в дружковско-славянской агломерации. В настоящее время бойцы готовятся к штурму населенного пункта.

«Поэтому наши войска могут начать движение именно в этом направлении, отрезая логистику и, по сути, обескровливая ту группировку противника, которая находится в населенных пунктах дружковско-славянской агломерации», — сказал Марочко.

Что касается другого города в ДНР — Краматорска — бойцы ВС РФ не станут штурмовать его, а возьмут в окружение, уверен военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что российские военнослужащие уже начали охватывать населенный пункт с флангов. В Минобороны РФ информацию также не комментировали.

«Сейчас военные обходят Краматорск справа и слева, захватывая его в клещи. Будет, вероятно, планомерное наступление с изоляцией района и вытеснением противника», — считает Матвийчук.

Эксперт подчеркнул, что Краматорск представлял собой второй ключевой рубеж обороны для Южной группировки ВСУ в Донбассе. Этот город, будучи важным промышленным узлом, был заранее укреплен и тщательно подготовлен к возможным боям. По его словам, российские войска уже подошли к окраинам Краматорска, а удары беспилотников, артиллерии и ракетных подразделений уже нацелены на военные объекты в пределах города.

Эвакуация и обстрелы на Запорожье

Тем временем в Запорожской области началась организованная эвакуация мирных жителей и предприятий. Марочко пояснил, что это решение связано с приближением линии фронта и активизацией действий российской армии в направлении города. В целом группировка ВСУ в Запорожье находится «под плотным огневым воздействием» российских сил, добавил он.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути, наблюдается отток населения также с данного населенного пункта», — сказал Марочко.

Между тем, по последним данным, ВС РФ успешно поразили несколько артиллерийских единиц ВСУ на территории Запорожской области. Одна из целей была поражена комбинированным ударом с использованием FPV-дрона и барражирующего боеприпаса «Ланцет». Уничтожена была и буксируемая гаубица 2А65 «Мста-Б».

«Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки „Восток“ выявили замаскированную огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ в Запорожской области. После уточнения координат расчеты уничтожили артиллерийскую установку», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Не отстают бойцы и на Харьковском направлении — там была уничтожена позиция операторов БПЛА из батальона беспилотных систем «Рэгби тим» ВСУ. Также, по данным источника, был ликвидирован и командир подразделения.

«Данное подразделение характеризуется особой жестокостью по отношению к российским военным. Они целенаправленно снимают видео попадания дронов, публикуя это у себя в соцсетях», — отметил собеседник.

Потери ВСУ с 2022 года

С февраля 2022 года потери ВСУ достигли 55 тысяч военнослужащих, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако эти цифры расходятся с более высокими оценками, публиковавшимися ранее.

«На Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тыс. человек. Плюс большое количество человек, которые считаются пропавшими без вести», — заявил Зеленский.

Только за последние сутки, по данным Минобороны РФ, противник потерял более 1300 человек на всех участках фронта. Самые большие потери украинская сторона понесла в зоне действий российской группировки войск «Восток» — свыше 360 человек.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На участках, где действуют российские группировки «Центр» и «Север», украинские войска потеряли более 310 и 280 человек соответственно. На западном направлении потери достигли 180 военных, на южном — 125. В зоне ответственности группировки «Днепр» было ликвидировано до 50 бойцов ВСУ.

Также Зеленский заявил, что поражение в спецоперации может привести к утрате суверенитета страны. На фоне сообщений о проблемах ВСУ он признал, что проигрыш в конфликте, несмотря на масштабную западную помощь, поставит под угрозу независимость Украины. Глава государства также исключил возможность переговоров с Россией о перемирии.

Политолог из Университета Оттавы Иван Качановский уверен, что слова Зеленского о надежде закончить конфликт говорят о том, что он намерен продлить его еще на год. Обозреватели Politico, в свою очередь, заявили, что конфликт на Украине может завершиться уже весной текущего года при условии результативности переговоров в Абу-Даби.

