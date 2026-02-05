Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области

Подразделения группировки «Восток» успешно поразили несколько артиллерийских единиц Вооруженных сил Украины на территории Запорожской области. Одна из целей была уничтожена комбинированным ударом FPV-дрона и барражирующего боеприпаса «Ланцет» после уточнения координат, сообщили в Минобороны РФ.

Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили замаскированную огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ в Запорожской области. После уточнения координат, расчеты уничтожили артиллерийскую установку, — говорится в сообщении.

Также операторы зафиксировали выдвижение буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» на огневую позицию. Сразу после заезда на позицию гаубица была уничтожена ударом «Ланцета».

Дополнительно артиллеристы группировки поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Цель была обнаружена по возвращающемуся украинскому дрону и уничтожена расчетом самоходной пушки «Гиацинт-С».

Ранее Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в районе Краматорска. Известно, что военные атаковали последний рубеж обороны Украины в Донбассе. Атаку осуществили бойцы группировки войск «Юг» — в ее зоне действия ВСУ потеряли до 165 бойцов. ВС России нанесли поражение механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригадам противника.