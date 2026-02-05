Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 06:58

Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили гаубицу и САУ украинских сил в Запорожской области

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подразделения группировки «Восток» успешно поразили несколько артиллерийских единиц Вооруженных сил Украины на территории Запорожской области. Одна из целей была уничтожена комбинированным ударом FPV-дрона и барражирующего боеприпаса «Ланцет» после уточнения координат, сообщили в Минобороны РФ.

Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили замаскированную огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ в Запорожской области. После уточнения координат, расчеты уничтожили артиллерийскую установку, — говорится в сообщении.

Также операторы зафиксировали выдвижение буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» на огневую позицию. Сразу после заезда на позицию гаубица была уничтожена ударом «Ланцета».

Дополнительно артиллеристы группировки поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Цель была обнаружена по возвращающемуся украинскому дрону и уничтожена расчетом самоходной пушки «Гиацинт-С».

Ранее Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в районе Краматорска. Известно, что военные атаковали последний рубеж обороны Украины в Донбассе. Атаку осуществили бойцы группировки войск «Юг» — в ее зоне действия ВСУ потеряли до 165 бойцов. ВС России нанесли поражение механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригадам противника.

Ланцет
ВС РФ
FPV
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, чем чреват отказ показать телефон при проверке в метро
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля
Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 украинских БПЛА
ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта
Дания придумала новую провокацию по отношению к танкерам с нефтью из России
В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов
Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026
СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны
Названы главные причины возникновения сколиоза у детей
Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области
В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады
Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни
Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля
«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского
В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет
Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций
Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.