«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского Политолог Качановский: Зеленский надеется продлить конфликт на Украине на год

Слова президента Украины Владимира Зеленского о надежде закончить конфликт говорят о том, что он намерен продлить его еще на год, заявил на своей странице в социальной сети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановский. Он озвучил это мнение на фоне прошедшего в Абу-Даби второго раунда трехсторонних переговоров по Украине.

Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался на риск потери независимости Украины в случае поражения. Одновременно он выразил надежду на прекращение боевых действий через год.

Зеленский надеется продлить конфликт еще на год, — пришел к выводу Качановский.

В среду в столице ОАЭ Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины. По данным ряда СМИ, встречи должны были продолжиться в четверг. Консультации были сфокусированы на поиске практических путей решения вопросов. Их особенностью стал рабочий формат, ориентированный на детализацию дальнейших шагов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует публиковать официальные сообщения по итогам нового раунда трехсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, Россия признательна американским переговорщикам за усилия, которые они прикладывают для завершения украинского кризиса.