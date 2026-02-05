Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 06:39

«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского

Политолог Качановский: Зеленский надеется продлить конфликт на Украине на год

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Слова президента Украины Владимира Зеленского о надежде закончить конфликт говорят о том, что он намерен продлить его еще на год, заявил на своей странице в социальной сети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановский. Он озвучил это мнение на фоне прошедшего в Абу-Даби второго раунда трехсторонних переговоров по Украине.

Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался на риск потери независимости Украины в случае поражения. Одновременно он выразил надежду на прекращение боевых действий через год.

Зеленский надеется продлить конфликт еще на год, — пришел к выводу Качановский.

В среду в столице ОАЭ Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины. По данным ряда СМИ, встречи должны были продолжиться в четверг. Консультации были сфокусированы на поиске практических путей решения вопросов. Их особенностью стал рабочий формат, ориентированный на детализацию дальнейших шагов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует публиковать официальные сообщения по итогам нового раунда трехсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, Россия признательна американским переговорщикам за усилия, которые они прикладывают для завершения украинского кризиса.

Украина
Владимир Зеленский
переговоры
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля
Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 украинских БПЛА
ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта
Дания придумала новую провокацию по отношению к танкерам с нефтью из России
В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов
Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026
СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны
Названы главные причины возникновения сколиоза у детей
Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области
В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады
Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни
Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля
«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского
В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет
Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций
Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»
В Госдуме заявили о необходимости пересмотра выплат семьям военнослужащих
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.