05 февраля 2026 в 00:34

«Содержательно»: Умеров раскрыл детали переговоров в Абу-Даби

Умеров назвал состоявшиеся в Абу-Даби переговоры содержательными и продуктивными

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Во время встречи в Абу-Даби представители Украины, России и США провели второй раунд трехсторонних консультаций, сообщил в своем Telegram-канале украинский секретарь СНБО Рустем Умеров. Он охарактеризовал состоявшийся диалог как существенный и дающий результаты.

Переговоры, прошедшие в среду, были сфокусированы на поиске практических путей решения вопросов. Их особенностью стал рабочий формат, ориентированный на детализацию дальнейших шагов.

Работа была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения, — заявил Умеров.

После пленарной встречи диалог продолжился в более узких рабочих группах. По итогам консультаций Умеров готовит отчет для президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует публиковать официальные сообщения по итогам нового раунда трехсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, Россия признательна американским переговорщикам за усилия, которые они прикладывают для завершения украинского кризиса.

