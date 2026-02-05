Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 13:41

Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
За сутки над российскими регионами были уничтожены почти 170 украинских БПЛА. В результате ударов 22 мирных жителя, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — пятимесячный ребенок. Суд приговорил хакера, работавшего на спецслужбы Украины, к 16 годам лишения свободы. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 170 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами за сутки

За прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов. В период с 14:00 до 20:00 силы противовоздушной обороны ликвидировали 72 БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, 24 дрона сбили над акваторией Азовского моря, 23 — над Белгородской областью, 14 — над Краснодарским краем. Еще шесть БПЛА уничтожили в небе над Крымом, три — над Курской областью, два — над Брянской.

В ночь на 5 февраля силы ПВО перехватили 95 украинских беспилотников, отметили в Минобороны РФ. 36 и 27 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Ростовской областью соответственно, 21 — над акваторией Азовского моря.

Помимо этого, восемь украинских дронов были нейтрализованы над Белгородской областью, два — над Крымом, один — над Волгоградской областью.

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В ЛНР был ранен пятимесячный ребенок в результате атаки украинского БПЛА

Ранним утром 5 февраля дроны противника атаковали многоквартирный дом в Ровеньках Луганской Народной Республики, есть пострадавшие, заявили в Telegram-канале правительства региона.

«В результате удара БПЛА ранения получили пять человек — многодетная семья. Самому маленькому ребенку пять месяцев, еще двум — семь лет и три года. Все взрослые и дети доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в правительстве ЛНР.

Представители региона добавили, что на месте происшествия работают спецслужбы и сотрудники Следственного комитета России по ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник поручил руководству муниципалитета оказать помощь жителям в восстановлении дома. В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах ВСУ по ЛНР.

ВСУ ударили беспилотником по грузовику с людьми в Батайске

В Ростовской области была отражена атака беспилотников ВСУ. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА были уничтожены над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском, Новошахтинском и Азовским районом.

Юрий Слюсарь Юрий Слюсарь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — сказал Слюсарь.

Он уточнил, что в Батайске осколки беспилотника повредили пять автомобилей, находившихся на стоянке агропредприятия, а также здание склада. Возгораний на месте происшествия не было зафиксировано.

По данным губернатора, в Новошахтинске в результате атаки БПЛА получили повреждения фасад и оконные стекла частного дома. Местные жители не пострадали. В Минобороны РФ не комментировали сообщения о последствиях ударов ВСУ по Ростовской области.

В Белгородской области были ранены 14 человек, в том числе трое детей

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов противника пострадали мирные жители, в том числе трое несовершеннолетних.

«Беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина со своими детьми 9 и 6 лет самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Им предварительно диагностировали сотрясение головного мозга», — написал он.

Глава региона добавил, что в селе Никольском в результате детонации дрона был ранен 17-летний подросток. Врачи диагностировали у него проникающее осколочное ранение грудной клетки. В селе Ровенек мужчина получил множественные слепые осколочные ранения спины и бедра после того, как БПЛА сбросил взрывное устройство во двор его дома, сообщил Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В селе Глотово дрон атаковал движущийся автомобиль. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения», — добавил губернатор.

По его словам, в результате детонации БПЛА на территории частного дома пострадал мужчина. Он был доставлен в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу.

В селе Замостье в результате удара FPV-дрона по автомобилю были ранены четверо мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, отметил Гладков, в селе Стрелецком пострадал мирный житель. Его доставили в больницу с осколочными ранениями грудной клетки и живота.

«На участке автодороги Красная Яруга — Степное в результате атаки дрона на машину ранен мужчина. Он продолжает лечение в областной клинической больнице», — отметил Гладков.

По словам губернатора, за прошедшие сутки Белгородскую область атаковали 120 БПЛА ВСУ. Кроме того, противник четыре раза обстрелял населенные пункты региона, выпустив 22 боеприпаса, сказал он. В результате ударов получили повреждения автомобили, частные и многоквартирные дома, хозпостройки и коммерческие объекты. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстрелах ВСУ Белгородской области.

МЧС направит в регион 54 спасателя и 30 передвижных электростанций, сообщила пресс-служба ведомства.

Украинский дрон атаковал машину с двумя учительницами в Брянской области

Накануне вечером ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, БПЛА ударили по гражданскому автомобилю.

«Легкие ранения получили две мирные жительницы. Пострадавшие — учителя приграничной школы, которые возвращались после проведенных занятий. Женщины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказал губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударе БПЛА по автомобилю в Брянской области.

Обломки БПЛА ВСУ Обломки БПЛА ВСУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВСУ 16 раз за сутки обстреляли из артиллерии Курскую область

За прошедшие сутки Курская область подверглась атаке 27 БПЛА различных типов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

«16 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. В результате атаки в селе Михайловка Рыльского района поврежден угол дома и автомобиль», — сказал Хинштейн.

По словам главы региона, в результате ударов противника погибших и пострадавших нет. В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Курскую область.

Работавший на украинские спецслужбы хакер получил большой срок

Российский хакер Андрей Смирнов был приговорен к 16 годам лишения свободы за работу на украинское киберподразделение, заявили в Центре общественных связей ФСБ. Кемеровский областной суд признал мужчину виновным в оказании помощи иностранной организации в деятельности против безопасности России.

«[Осужденный] вступил в Telegram-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, действующей в интересах разведывательных служб Украины, и по заданию украинского киберподразделения осуществлял компьютерные атаки <…> на информационные ресурсы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Смирнов подчеркнул, что каждый раз получал новые адреса для атак, в том числе на аэропорт.

