05 февраля 2026 в 10:00

Российского хакера наказали за работу на Украину

Российского хакера приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российский хакер приговорен к 16 годам лишения свободы за работу на украинское киберподразделение, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Кемеровский областной суд признал его виновным в оказании помощи иностранной организации в деятельности против безопасности России.

[Осужденный] вступил в Telegram-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, действующей в интересах разведывательных служб Украины, и по заданию украинского киберподразделения осуществлял компьютерные атаки <...> на информационные ресурсы Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнюю девушку по подозрению в попытке совершения террористического акта. По данным регионального УМВД России, она подожгла волонтерский пункт сбора помощи для участников специальной военной операции, бросив туда коктейли Молотова.

До этого Верховный суд России подтвердил приговор жителю Новосибирска, который получил 13 лет колонии строгого режима за попытку взрыва здания военкомата. Взрывное устройство было обнаружено 5 декабря 2023 года, приговор был вынесен 16 сентября 2024 года.

хакеры
Украина
суды
приговоры
госизмены
