04 февраля 2026 в 19:18

Верховный суд подтвердил россиянину приговор в 13 лет за попытку теракта

Суд отказался смягчить срок россиянину за попытку теракта в Новосибирске

Здание Верховного суда Российской Федерации Здание Верховного суда Российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд России подтвердил приговор жителю Новосибирска, который получил 13 лет колонии строгого режима за попытку взрыва здания военкомата, передает РИА Новости. Самодельное взрывное устройство было обнаружено 5 декабря 2023 года, приговор был вынесен 16 сентября 2024 года.

Тогда он успел привести устройство в боевое состояние, но его обезвредили с помощью гидроразрушителя. Свои действия он объяснил желанием сорвать проведение спецоперации.

До этого Федеральная служба безопасности задержала в Мариуполе жительницу города, подозреваемую в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Девушка познакомилась с вербовщиками в мессенджере Telegram. Ее подозревают в госизмене.

Тем временем стало известно, что готовивший теракт в исправительном учреждении на Кубани заключенный планировал расправу над администрацией колонии. Для реализации задуманного он намеревался использовать бензин, слитый из емкости, а также ацетон, взятый в швейном цехе. Там же заключенный переделал ножи, которые собирался применить для поджога и расправы.

