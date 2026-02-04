Верховный суд подтвердил россиянину приговор в 13 лет за попытку теракта Суд отказался смягчить срок россиянину за попытку теракта в Новосибирске

Верховный суд России подтвердил приговор жителю Новосибирска, который получил 13 лет колонии строгого режима за попытку взрыва здания военкомата, передает РИА Новости. Самодельное взрывное устройство было обнаружено 5 декабря 2023 года, приговор был вынесен 16 сентября 2024 года.

Тогда он успел привести устройство в боевое состояние, но его обезвредили с помощью гидроразрушителя. Свои действия он объяснил желанием сорвать проведение спецоперации.

До этого Федеральная служба безопасности задержала в Мариуполе жительницу города, подозреваемую в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Девушка познакомилась с вербовщиками в мессенджере Telegram. Ее подозревают в госизмене.

Тем временем стало известно, что готовивший теракт в исправительном учреждении на Кубани заключенный планировал расправу над администрацией колонии. Для реализации задуманного он намеревался использовать бензин, слитый из емкости, а также ацетон, взятый в швейном цехе. Там же заключенный переделал ножи, которые собирался применить для поджога и расправы.