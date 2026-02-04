Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах

Готовивший теракт в исправительном учреждении на Кубани заключенный планировал расправу над администрацией колонии, передает RT. Для реализации задуманного он намеревался использовать бензин, слитый из емкости, а также ацетон, взятый в швейном цехе. Там же заключенный переделал ножи, которые собирался применить для поджога и расправы.

Хотел клуб сжечь, потом хотел в администрацию пойти, администрацию тоже убить, — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что подозреваемым оказался выходец из стран ближнего зарубежья. Злоумышленника задержали на стадии приготовления к преступлению, жертв и разрушений удалось избежать. В отношении осужденного возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.

До этого сообщалось, что двоих подростков подозревают в совершении теракта на железной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору». По предварительным данным, вербовщики вышли на несовершеннолетних в интернете и пообещали им 15 тыс. рублей.