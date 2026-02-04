Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026

Подростки согласились совершить теракт за 15 тыс. рублей

Двух несовершеннолетних подозревают в поджоге ж/д оборудования в Башкирии

Двоих подростков подозревают в совершении теракта на железной дороге, передает пресс-служба СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору». По предварительным данным, вербовщики вышли на несовершеннолетних в интернете.

Обвиняемые вечером 27 января 2026 года, находясь вблизи железнодорожной станции Янаул Горьковской железной дороги, за денежное вознаграждение в сумме 15 тыс. рублей совершили поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов, — сказано в публикации.

Подозреваемых задержали, при этом обещанное вознаграждение они так и не получили. Правоохранители провели обыски и допросы, а также назначили необходимые экспертизы. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ареста.

Ранее двое граждан Казахстана были взяты под стражу за поджог оборудования связи в Ленинградской области. Согласно материалам дела, они совершили диверсию по указанию кураторов за обещанное денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

