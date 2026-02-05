Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 04:36

В Ростовской области озвучили последствия атаки ВСУ на регион

Слюсарь: один человек получил ранения из-за атаки ВСУ на Ростовскую область

Система ПВО ВС РФ Система ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
В Ростовской области отражена воздушная атака с использованием беспилотников. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, БПЛА были уничтожены над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском, Новошахтинском и Азовским районом.

В результате падения обломков одного из дронов в Батайске ранен водитель грузовика, он госпитализирован. По данным главы региона, атака привела к ряду разрушений.

В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет, — уточнил Слюсарь.

В Батайске осколки беспилотника повредили пять автомобилей, находившихся на стоянке агропредприятия, а также здание склада. Возгораний на месте происшествия не зафиксировано.

В Новошахтинске повреждения получили фасад и оконные стекла частного дома. Четыре человека, проживавшие в доме, не пострадали и в эвакуации не нуждались. Ситуация в регионе остается напряженной. Власти ведут мониторинг обстановки и оценивают последствия атаки.

Ранее сообщалось, что за шесть часов силы ПВО поразили 72 украинских беспилотника. Противник атаковал шесть регионов страны. Наибольшее число дронов было уничтожено над акваторией Азовского моря.

