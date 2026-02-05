Пятимесячный малыш пострадал при ударе ВСУ по многоэтажному дому Пять человек пострадали при ударе ВСУ по многоэтажному дому в ЛНР

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по многоквартирному дому в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, сообщил в своем канале в мессенджере Мax глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, среди них пятимесячный ребенок. Всех госпитализировали.

В результате удара БПЛА ранения получили пять человек — многодетная семья. Самому маленькому ребенку пять месяцев, еще двум — семь и три года, — отметил он.

Утром 5 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 36 и 27 БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края и Ростовской области соответственно, 21 — сбили над акваторией Азовского моря.

Также губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью одного из новейших дронов «Жук». По его данным, разработанный украинской компанией «Атарна» БПЛА был сбит в промежуток с 07:00 2 февраля по 07:00 3 февраля. Всего было уничтожено 63 украинских беспилотника.