Российские войска после освобождения Доброполья могут окружить силы противника на северо-западном направлении в зоне СВО, армия РФ нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ в районе Краматорска. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 4 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Группировке ВСУ предрекли крах после освобождения Доброполья

Освобождение Доброполья может стать ключом к успеху российской армии на северо-западном направлении в зоне СВО, заявил военный аналитик Андрей Марочко. По оценке эксперта, взятие города под контроль создаст угрозу окружения для сил противника в укрепленном районе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Успех в Доброполье может обескровить украинскую группировку в Дружковско-Славянской агломерации, пояснил Марочко. Тем более что российские подразделения, продвинувшись от Шахова, готовятся к штурму данного населенного пункта.

Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года потери ВСУ якобы составили 55 тыс. военнослужащих. Это заявление, сделанное в интервью французскому телеканалу, противоречит значительно более высоким оценкам, вышедшим до этого.

Российские официальные лица неоднократно утверждали, что Киев занижает данные о потерях. Так, в декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, по независимым оценкам, потери ВСУ давно превысили миллион человек.

Иностранные наемники пожаловались на задержку Киевом зарплаты

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, столкнулись с многомесячными задержками денежного довольствия, заявили в российских силовых структурах. По информации собеседника, ситуацию с невыплатами подтвердил бывший командир разведывательной роты так называемого Интернационального легиона Райан О'Лири.

Согласно его словам, задержки с выплатами заработной платы для иностранных бойцов длятся уже около шести месяцев. О'Лири открыто высказал претензии к киевским властям. Он считает несправедливым, что после длительного нахождения на передовой потребности наемников игнорируются.

Россия нанесла сокрушительный удар по ВСУ под Краматорском

Вооруженные силы России ударили по позициям ВСУ в районе Краматорска, сообщили в Минобороны РФ. Известно, что военные атаковали последний рубеж обороны Украины в Донбассе.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли бойцы группировки войск «Юг» — в ее зоне действия ВСУ потеряли до 165 бойцов. ВС России нанесли поражение механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригадам противника.

Российские силы стерли в пыль гаубицу и САУ противника

Подразделения группировки «Восток» успешно поразили несколько артиллерийских единиц Вооруженных сил Украины на территории Запорожской области. Одна из целей была уничтожена комбинированным ударом FPV-дрона и барражирующего боеприпаса «Ланцет» после уточнения координат, сообщили в Минобороны РФ.

Также операторы зафиксировали выдвижение буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» на огневую позицию. Сразу после заезда на позицию гаубица была уничтожена ударом «Ланцета».

