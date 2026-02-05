Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 02:29

Иностранные наемники пожаловались на задержку Киевом зарплаты

РИА Новости: наемникам ВСУ на полгода задерживают зарплату

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, столкнулись с многомесячными задержками денежного довольствия передает РИА Новости, заявили в российских силовых структурах. По информации собеседника агентства, ситуацию с невыплатами подтвердил бывший командир разведывательной роты так называемого Интернационального легиона Райан О’Лири.

Согласно его данным, задержки с выплатами заработной платы для иностранных бойцов длятся уже около шести месяцев. О’Лири открыто высказал претензии к киевским властям. Он считает несправедливым, что после длительного нахождения на передовой потребности наемников игнорируются.

Бывший командир разведроты интернационального легиона Райан О’Лири выступил с заявлением <…> он сообщил, что задержки с выплатами длятся уже почти шесть месяцев, — сказал собеседник агентства.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для иностранных наемников не соответствуют заявленным при вербовке, колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

