05 февраля 2026 в 08:37

В Харьковской области уничтожили командира элитного расчета БПЛА ВСУ

Российские военные нейтрализовали командира элитного батальона «Рэгби тим»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В Харьковской области российские военнослужащие группировки «Север» ликвидировали позицию расчета БПЛА из состава батальона беспилотных систем «Рэгби тим» ВСУ, рассказали ТАСС в силовых структурах. Вместе с оборудованием был уничтожен и командир подразделения.

Характеризуя деятельность этого отряда, представители российских структур указали на специфический стиль работы в медийном пространстве, который стал их визитной карточкой.

Данное подразделение характеризуется особой жестокостью по отношению к российским военным. Они целенаправленно снимают видео попадания дронов, публикуя это у себя в соцсетях, — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России и акваторией Азовского моря. Основной удар пришелся на Краснодарский край и Ростовскую область, где ликвидировали 36 и 27 аппаратов соответственно, а еще 21 дрон был сбит над Азовским морем.

