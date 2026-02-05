Удары по Украине сегодня, 5 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Удары по Украине сегодня, 5 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 5 февраля, нанесли удары по объектам ВСУ и железнодорожной логистике на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 5 февраля

Российские военные в ночь на 5 февраля поразили объекты Вооруженных сил Украины в прифронтовой зоне, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основные удары нанесены по объектам вдоль линии фронта в Харьковской и Днепропетровской областях. Железнодорожная логистика атакована в Житомирской, Сумской, Харьковской областях», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», в ночь на 5 февраля также были нанесены удары беспилотниками по военным целям в Киеве и Кривом Роге.

«В Киеве фиксируется массовый прилет БПЛА. На месте прилета возгорание. Поражение целей в городе Кривой Рог. Дым на месте прилета», — говорится в сообщении канала.

Всего в период с 4 по 5 февраля зафиксировано порядка 40–45 эпизодов ударов в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях, а также в Киеве, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«География смещена к узлам логистики, приграничным районам и тыловым центрам переброски. Отчетливо просматривается ставка на истощение ПВО, вынужденное рассредоточение резервов и срыв перегруппировки. <…> Скрытый смысл кампании — лишить ВСУ темпа: не дать ни стабилизироваться, ни подготовить локальные контрудары», — сообщил он.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие сутки-трое вероятно продолжение серийных ударов по военным объектам и местам временного размещения техники ВСУ на Украине.

«Стратегически кампания работает на затягивание противника в невыгодный режим расхода ресурсов, без необходимости резких эскалаций», — заявил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка

Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск

Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать