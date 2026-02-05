Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:46

Ученикам в Уфе обеспечат психологическую поддержку после стрельбы в школе

Ученикам в Уфе предоставляют психологическую поддержку после инцидента со стрельбой, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан. Случившееся стало поводом для аудита систем безопасности.

К тому же сейчас у девятиклассников ответственное время, им предстоит сдавать ОГЭ. Нужно обеспечить им профессиональную психологическую поддержку. Министерство просвещения и Управление образования подключат все психологические службы и обеспечат ребятам благоприятную среду для учебы, — рассказал спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Депутат отметил, что в день нападения в школе проходили учения. По его словам, педагоги и экстренные службы повели себя оперативно в соответствии с правилами техники безопасности.

Ранее сообщалось, что девятиклассник, напавший на школу в Уфе в Башкирии, за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке. Подросток ранил одного человека, им оказался учитель.

