Крымская школьница сбросила 30 кг и стала «Мисс Интерконтиненталь»

16-летняя крымчанка Варвара Яковенко, завоевавшая титул «Мисс Интерконтиненталь», несколько лет назад сбросила 30 кг. Девушка рассказала Super.ru, что из-за полноты подвергалась насмешкам со стороны одноклассников.

Я пришла в спортзал, но тогда еще у меня не было никаких знаний по поводу питания. Начала постепенно вникать, мне нравится пилатес, он классно подтягивает тело. А вот силовые не люблю, они изнуряют, скептически отношусь к таким нагрузкам. За 11 месяцев я сбросила 30 килограммов, потом ушли еще 10, а выросла я на девять сантиметров, — рассказала она.

Сейчас, по словам Яковенко, в ее меню нет жареного и мучного, но строгих ограничений она не соблюдает. Девушка убеждена, что можно позволять себе любые продукты, главное — знать меру.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, что контроль порций и частоты еды являются ее основными принципами в вопросе похудения. Она подчеркнула, что всю свою жизнь борется с полнотой на гастролях без домашней еды.

Тем временем глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что женщинам не следует перенимать чужие схемы, направленные на снижение веса. По ее словам, для эффективного похудения в программах необходимо учитывать уникальные характеристики каждого человека.