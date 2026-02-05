Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:46

«Стали предметом торга»: Москалькову возмутило отношение Киева к курянам

Москалькова обвинила Киев в использовании мирных жителей Курской области в торге

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мирные российские граждане, находящиеся на украинской территории, превратились для Киева в предмет торга, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала возвращение на Родину двух соотечественников.

Сегодня мы вернули двух наших граждан, но к большому сожалению, на территории Украины остаются еще 10 наших соотечественников. Мирные куряне, в основном пенсионеры, для руководства незалежной стали предметом торга, — написала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что гуманитарные нормы требуют незамедлительного и безусловного освобождения всех мирных граждан. Она добавила, что борьба за возвращение каждого россиянина продолжается непрерывно.

Ранее российская сторона добилась возвращения с Украины более 150 военнопленных. В их числе были трое мирных жителей. Обмен прошел по формуле «157 на 157». В качестве посредников выступили США и ОАЭ. Сейчас военнопленные находятся в Белоруссии, где им оказывается вся необходимая помощь.

Россия
Татьяна Москалькова
Украина
Курская область
россияне
