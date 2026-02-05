Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:05

В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе

Депутат Цеков: нардеп Гончаренко сможет открыть свои центры только на Марсе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ранее озвучивший планы открыть названные в свою честь центры в Крыму, с большей вероятностью реализует подобную инициативу на Марсе, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, подобные высказывания подтверждают некомпетентность украинских политиков.

Гончаренко — наверное, не вполне адекватный человек, раз предлагает такие вещи. Пусть он открывает эти центры, которые будут названы его именем, на другой планете или в странах, которые сильно любят нынешнюю воюющую Украину. Скорее он откроет их на Марсе, чем у нас [в Крыму]. Он даже в Польше не сможет этого сделать. Даже не знаю, где его смогут стерпеть. После таких глупых заявлений задумываешься об уровне нынешних украинских политиков. Они, честно говоря, всегда такими были. Еще начиная с 1991 года, когда орали, что Россия над ними издевалась столетиями, не давала им процветать. Сейчас они без нас, как видите, процветают дальше некуда, — высказался Цеков.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что для Гончаренко будет подготовлено место в крымской тюрьме. Так он прокомментировал публикацию украинским депутатом карты региона, где были отмечены точки для создания неких центров к 2030 году.

Крым
Россия
Госдума
депутаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
