05 февраля 2026 в 09:09

В Госдуме пообещали зарезервировать место для Гончаренко в Крыму

Депутат Шеремет пообещал зарезервировать место в крымской тюрьме для Гончаренко

Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко Фото: Стрингер/РИА Новости
Депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, который заявил о планах открыть центры в Крыму, будет зарезервировано место в тюрьме на полуострове, указал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Так он прокомментировал публикацию украинским депутатом карты, на которой он отметил точки для открытия неких центров к 2030 году. В частности, в Крыму обозначено четыре таких объекта.

Гончаренко уже приезжал в Крым в 2014 году, но бежал как трусливый заяц от гнева крымчан, поджав хвост. Если ему так не терпится открыть центр в Крыму, то мы зарезервируем ему место в крымской тюрьме. Комфортная тюремная камера станет лучшим местом для такого центра, — отметил Шеремет.

Парламентарий добавил, что пребывание в заключении позволит украинскому политику не только задуматься над своим поведением, но и подлечить психику. По словам Шеремета, крымский воздух, поступающий через тюремную решетку, пойдет ему на пользу, и у него будет время исправиться и вернуться в общество адекватным человеком.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход предложила Украине законодательно изменить границы, отказавшись от претензий на неподконтрольные территории Донбасса. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать конфликт с Россией и заключить соглашение.

