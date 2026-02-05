Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 14:50

Сестры Аверины раскрыли, за кого будут «держать кулаки» на Олимпиаде-2026

Сестры Аверины будут болеть за Аделию Петросян и Петра Гуменника на ОИ-2026

Сестры-гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали NEWS.ru, что на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года они будут поддерживать фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. В своем обращении к дебютантам Игр они подчеркнули, что те заслужили право представлять страну в непростой период.

Будем, конечно, поддерживать Аделию Петросян и Петра Гуменника, потому что им выпала такая честь сейчас, не в простое время. Они отобрались, смогли отобраться и поехать на Олимпийские игры. Это первые их Олимпийские игры. Наверное, просто хочется пожелать спокойствия, собранности и просто делать то, что они умеют, и никому ничего не доказывать, в первую очередь кататься для себя и для страны, — сказала Арина.

Дина, в свою очередь, дала молодым спортсменам подробное напутствие, подчеркнув, что путь к успеху должен быть постепенным. По ее словам, атлетам важно сохранять самообладание, доверять тренеру и последовательно достигать поставленных целей, что сделает их путь к вершинам легче.

Главное — не рваться вперед, потому что сейчас многие, кого пускают на международную арену, конечно же, всем хотят доказать, что они самые лучшие, что Россия самая лучшая. Надо просто спокойно выйти и начать потихонечку появляться и выступать на международной арене, — отметила она.

Ранее глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен сообщил, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.
