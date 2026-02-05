Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада

В Москве и Московской области завтра, 6 февраля, ожидаются осадки в виде небольшого снега и сильные морозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 6 февраля

В столичном регионе завтра, 6 февраля, ожидаются заморозки до -23 градусов в ночные часы.

«6 февраля ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от -21 до -23 градусов, по области — от -20 до -25 градусов (местами до -28 градусов). Днем облачно, местами небольшой снег. Температура днем в Москве — от -11 до -13 градусов, по области — от -10 до -15 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Гололедица», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что завтра в Москве и Подмосковье столбики термометров могут опуститься до -30 градусов.

«Предстоящая ночь в Москве ожидается более морозной — по уточненным прогнозам температура опустится до -22 градусов, так что высока вероятность, что морозным лидером нынешней зимы останется день 3 февраля, когда температура опускалась до -21,6 градуса, ну а в Новой Москве и в Подмосковье местами температура вновь опустится до -30 градусов», — сообщил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 6 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 февраля в Северной столице ожидаются заморозки до -15 градусов.

«6 февраля будет переменная облачность. Без существенных осадков. Местами изморозь. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью — от -16 до -18 градусов, местами до -23 градусов. Температура днем — от -11 до -13 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ночные часы в регионе температура воздуха может опуститься до -27 градусов.

«Предстоящая ночь в нашем регионе будет очень холодная, примерная температура — от -22 до -27 градусов. Но главное, это Санкт-Петербург, так как и по территории города температура воздуха будет стремиться к -20 градусам. Да и завтрашний день тоже станет холодным с температурой точно ниже -10 градусов. Так что надо будет еще посмотреть, станут ли завтрашние сутки самыми холодными или все-таки уступят 1 февраля», — сообщил метеоролог.

