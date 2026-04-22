Ссора полицейского с водолазом закончилась стрельбой Полицейский обстрелял водолаза после конфликта в кафе в Ленобласти

Конфликт в кафе «Шериф» закончился стрельбой с участием сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент случился в Ленинградской области под Выборгом. Оперуполномоченный поссорился с другим посетителем, после чего мужчины решили выяснить отношения в более уединенном месте и уехали на автомобиле.

После остановки правоохранитель вышел из машины и выпустил в своего оппонента, работающего водолазом, пять резиновых пуль, все из которых попали мужчине в ноги. Несмотря на серьезные ранения, пострадавший сумел самостоятельно добраться до машины, но позже был госпитализирован в бессознательном состоянии.

По информации источника, из больницы мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний, где в итоге были подписаны документы об отсутствии претензий к стрелявшему. Сам полицейский категорически отрицает факт инцидента, по факту случившегося проводится внутренняя проверка.

Ранее в центре Санкт-Петербурга произошла стрельба из пистолета, изготовленного с помощью 3D-печати. Предмет изъяли, а его владельцев задержали. В полиции отметили, что такое оружие не распознают ни рентген, ни рамка металлоискателя.