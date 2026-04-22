22 апреля 2026 в 10:51

Ссора полицейского с водолазом закончилась стрельбой

Полицейский обстрелял водолаза после конфликта в кафе в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Конфликт в кафе «Шериф» закончился стрельбой с участием сотрудника полиции, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент случился в Ленинградской области под Выборгом. Оперуполномоченный поссорился с другим посетителем, после чего мужчины решили выяснить отношения в более уединенном месте и уехали на автомобиле.

После остановки правоохранитель вышел из машины и выпустил в своего оппонента, работающего водолазом, пять резиновых пуль, все из которых попали мужчине в ноги. Несмотря на серьезные ранения, пострадавший сумел самостоятельно добраться до машины, но позже был госпитализирован в бессознательном состоянии.

По информации источника, из больницы мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний, где в итоге были подписаны документы об отсутствии претензий к стрелявшему. Сам полицейский категорически отрицает факт инцидента, по факту случившегося проводится внутренняя проверка.

Ранее в центре Санкт-Петербурга произошла стрельба из пистолета, изготовленного с помощью 3D-печати. Предмет изъяли, а его владельцев задержали. В полиции отметили, что такое оружие не распознают ни рентген, ни рамка металлоискателя.

Регионы
Ленинградская область
конфликты
перестрелки
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

