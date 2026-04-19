Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 19:56

Стрельба из напечатанного на 3D-принтере пистолета произошла в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В центре Санкт-Петербурга произошла стрельба из пистолета, изготовленного с помощью 3D-печати, сообщает «Фонтанка». Предмет изъяли, а его владельцев задержали.

Пистолет обнаружили в автомобиле, который остановил наряд Росгвардии утром после сообщения о драке со стрельбой в одном из баров на Владимирском проспекте. У заведения находились двое мужчин: один пострадал от ударов, второй получил ранение головы. Остальных предполагаемых участников конфликта задержали у Московского вокзала — они находились в красной машине.

При осмотре салона под ковриком сотрудники нашли пистолет, который оказался нестандартным. Модель выполнена из твердого пластика и может стрелять сигнальными патронами. Силовики отметили, что такое оружие не распознают ни рентген, ни рамка металлоискателя.

Ранее сообщалось, что двое мужчин открыли огонь по детям в Чернигове. Одного из стрелков задержали. В СМИ появилась информация о трех пострадавших. Однако в областной полиции заявили, что раненых нет, а информация о стрельбе по детям недостоверна.

Регионы
Санкт-Петербург
перестрелки
чрезвычайные происшествия
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.