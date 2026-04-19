Стрельба из напечатанного на 3D-принтере пистолета произошла в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошла стрельба из пистолета, изготовленного с помощью 3D-печати, сообщает «Фонтанка». Предмет изъяли, а его владельцев задержали.

Пистолет обнаружили в автомобиле, который остановил наряд Росгвардии утром после сообщения о драке со стрельбой в одном из баров на Владимирском проспекте. У заведения находились двое мужчин: один пострадал от ударов, второй получил ранение головы. Остальных предполагаемых участников конфликта задержали у Московского вокзала — они находились в красной машине.

При осмотре салона под ковриком сотрудники нашли пистолет, который оказался нестандартным. Модель выполнена из твердого пластика и может стрелять сигнальными патронами. Силовики отметили, что такое оружие не распознают ни рентген, ни рамка металлоискателя.

Ранее сообщалось, что двое мужчин открыли огонь по детям в Чернигове. Одного из стрелков задержали. В СМИ появилась информация о трех пострадавших. Однако в областной полиции заявили, что раненых нет, а информация о стрельбе по детям недостоверна.