Открывшего стрельбу в Чернигове мужчину задержали

Силовики задержали мужчину, открывшего огонь по людям в Чернигове, сообщила пресс-служба областной полиции. У стрелка изъяли стартовый пистолет. Отмечается, что пострадавших нет, а информация о стрельбе по детям недостоверна.

Полиция работает на месте происшествия в Чернигове. По предварительным данным, у мужчины на улице изъяли стартовый пистолет, — сказано в сообщении.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в Чернигове двое неизвестных открыли стрельбу по несовершеннолетним. Блогер утверждал, что в результате инцидента имеются раненые. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Тем временем, глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что неизвестные обстреляли здание жандармской казармы в коммуне Вузье на северо-востоке страны. По предварительной информации, жертв нет, однако на входной двери обнаружены пулевые отверстия.

Также в Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль инструктора по скандинавской ходьбе. В момент происшествия транспортное средство было пустым. Тренер припарковалась у Дендропарка в восемь утра, чтобы провести там занятие для пожилых людей.