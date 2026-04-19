Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 17:07

Во Франции неизвестные открыли огонь по казарме жандармерии

Казарму жандармерии обстреляли в коммуне Вузье на северо-востоке Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Казарма жандармерии в коммуне Вузье на северо-востоке Франции подверглась обстрелу из огнестрельного оружия со стороны неизвестных, заявил в социальной сети Х глава МВД республики Лоран Нуньес. По его словам, инцидент произошел в ночь на 19 апреля. Предварительно, никто не пострадал, но на входной двери остались следы от пуль.

В ночь с пятницы на субботу казарма в Вузье в департаменте Арденны подверглась обстрелу. <...> Виновные в этих неприемлемых действиях будут привлечены к ответственности, — заявил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что восемь раненых остаются в больницах после стрельбы на Голосеевском проспекте в Киеве. Как уточнил мэр украинской столицы Виталий Кличко, один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть ребенок.

До этого в турецком городе Кахраманмараш при нападении на школу погибла учительница математики. Женщина пыталась защитить детей. Стрельбу открыл ученик восьмого класса. Согласно предоставленным данным, жертвами трагедии стали девять человек, из них восемь — ученики.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

