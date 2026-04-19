Во Франции неизвестные открыли огонь по казарме жандармерии Казарму жандармерии обстреляли в коммуне Вузье на северо-востоке Франции

Казарма жандармерии в коммуне Вузье на северо-востоке Франции подверглась обстрелу из огнестрельного оружия со стороны неизвестных, заявил в социальной сети Х глава МВД республики Лоран Нуньес. По его словам, инцидент произошел в ночь на 19 апреля. Предварительно, никто не пострадал, но на входной двери остались следы от пуль.

В ночь с пятницы на субботу казарма в Вузье в департаменте Арденны подверглась обстрелу. <...> Виновные в этих неприемлемых действиях будут привлечены к ответственности, — заявил руководитель ведомства.

