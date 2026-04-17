17 апреля 2026 в 14:52

Неизвестный открыл огонь по авто тренера по скандинавской ходьбе

Машину тренера по скандинавской ходьбе обстреляли в Новосибирске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Новосибирске открыли огонь по автомобилю тренера по скандинавской ходьбе, сообщает «КП — Новосибирск». По информации журналистов, на тот момент в машине никого не было.

Тренер припарковалась в 08:00 у Дендропарка, чтобы провести там занятия для пожилых. Примерно через час она вернулась к авто и увидела дырку от пули на лобовом стекле. Позже девушка нашла следы дроби.

Около 09:15 утра я вернулась с тренировки и увидела на лобовом стекле своего Nissan Leaf дырку от пули. Я вызвала полицию, мы зафиксировали повреждения, пошли с сотрудниками смотреть камеры. В кафе камеры не попадали на парковку, а в двух магазинах камер не было, — уточнила тренер.

Ранее на Светлановском проспекте Санкт-Петербурга 72-летний мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки по детской площадке. Петербуржец стрелял из окна своей квартиры на первом этаже.

До этого сообщалось, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга 17-летний житель Луги устроил стрельбу из пневматического пистолета. На почве ревности он выстрелил в 20-летнюю бывшую девушку не менее восьми раз. У пострадавшей диагностировали ушибы плеча и бедра.

