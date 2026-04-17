Неизвестный открыл огонь по авто тренера по скандинавской ходьбе

Машину тренера по скандинавской ходьбе обстреляли в Новосибирске

В Новосибирске открыли огонь по автомобилю тренера по скандинавской ходьбе, сообщает «КП — Новосибирск». По информации журналистов, на тот момент в машине никого не было.

Тренер припарковалась в 08:00 у Дендропарка, чтобы провести там занятия для пожилых. Примерно через час она вернулась к авто и увидела дырку от пули на лобовом стекле. Позже девушка нашла следы дроби.

Около 09:15 утра я вернулась с тренировки и увидела на лобовом стекле своего Nissan Leaf дырку от пули. Я вызвала полицию, мы зафиксировали повреждения, пошли с сотрудниками смотреть камеры. В кафе камеры не попадали на парковку, а в двух магазинах камер не было, — уточнила тренер.

