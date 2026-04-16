Пенсионер обстрелял площадку детского сада

16 апреля 2026 в 11:43

В Санкт-Петербурге пенсионер открыл стрельбу из пневматики по площадке детсада

На Светлановском проспекте Санкт-Петербурга 72-летний мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки, передает 78.ru. Петербуржец стрелял из окна своей квартиры на первом этаже.

После задержания пожилой человек рассказал полицейским, что стрелял по пластиковым бутылкам во дворе рядом с детским садом, а не по самому учреждению. Однако в это время на территории детского сада находились дети. Воспитательница отвела малышей в помещение, чтобы защитить их. В результате никто не пострадал.

Оружие у мужчины изъяли. Пока его отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга 17-летний житель Луги устроил стрельбу из пневматического пистолета. На почве ревности он выстрелил в 20-летнюю бывшую девушку не менее восьми раз. У пострадавшей диагностировали ушибы плеча и бедра. Девушка самостоятельно обратилась в больницу, ее госпитализировали.

До этого в Петербурге произошел инцидент с применением травматического оружия. Во дворе жилого дома на проспекте Обуховской Обороны местный житель вступил в конфликт с мужчиной из-за парковочного места и выстрелил в него из травмата.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

