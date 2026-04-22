Почему не работает Telegram сегодня, 22 апреля: сбои, полная блокировка

Сегодня, 22 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, ожидается ли полная блокировка Telegram?

Где не работает Telegram 22 апреля

Ежедневно на мониторинговых ресурсах появляется множество жалоб на Telegram от россиян. Через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более сотни жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 34%, Санкт-Петербурга — 8%, Московской, Свердловской областей — по 7%, Краснодарского края, Ярославской области — по 6%, Калужской области — 5%, Ростовской области, Татарстана, Челябинской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской областей — по 3%, Смоленской области, Красноярского края, Ленобласти, Удмуртии, Владимирской области, Приморского края, Воронежской области — по 2%.

Почему не работает Telegram 22 апреля, замедление

Работа Telegram ограничивается Роскомнадзором с начала февраля: мессенджер не соблюдает требования российского законодательства.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Ожидается ли полная блокировка Telegram в России

В начале апреля ряд источников утверждал, что Telegram полностью заблокировали в России. В качестве аргумента приводился резкий скачок числа жалоб на мессенджер. На тот момент доля неудачных запросов к мессенджеру взлетела с 64% до 100%. Официальные источники не комментировали ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть в гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировку могут провести «по системе YouTube».

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин заявил, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

