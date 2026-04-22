22 апреля 2026 в 08:00

Бунт наемников ВСУ и атака на Сызрань: новости СВО к утру 22 апреля

Фото: Социальные сети
Подъезд жилого дома в Сызрани обрушился в результате атаки БПЛА, группа иностранных наемников ВСУ покинула позиции и подняла вооруженный бунт, «Запад» за сутки уничтожил 45 тяжелых украинских квадрокоптеров. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Морпехи обманули «Бабу-ягу» и уничтожили 16 бойцов ВСУ

Российские бойцы на Добропольском направлении прорвались к позиции ВСУ, обхитрив украинские тяжелые беспилотники «Баба-яга», сообщил военнослужащий морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Певец. Удалось ликвидировать 16 солдат ВСУ.

По его словам, штурм проходил в условиях активного применения противником дронов. Чтобы скрыться от тепловизоров, бойцы решили использовать специальный костюм, способный маскировать температуру тела.

Подъезд жилого дома в Сызрани обрушился в результате атаки дронов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. По его словам, атака на регион продолжается.

На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил губернатор. Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В пресс-службе МЧС России заявили, что под завалами могут оставаться люди. Спасательные службы ведут работу на месте происшествия и проводят эвакуацию жильцов.

ВС РФ поразили 47 пунктов управления БПЛА противника

В результате действий группировки войск «Запад» за сутки уничтожены 45 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и 47 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Кроме того, по его данным, вскрыты и ликвидированы станция спутниковой связи Starlink, два полевых склада боеприпасов и 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Сотни наемников ВСУ подняли мятеж после провала у Песчаного

Группа иностранных наемников ВСУ, по данным российских силовых структур, покинула позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаного в Харьковской области. По разным данным, речь может идти о числе до 300 человек.

Наемники, как отметили представители СМИ, требуют от командира предоставить им коридор, чтобы выйти в тыл. Утверждается, что они угрожают украинским офицерам и военнослужащим, заявляя о готовности «развернуть штыки».

Евродепутат предрек ЕС «начало конца» из-за Украины

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что политика Евросоюза по поддержке Украины ведет к разрушению экономики стран ЕС. Курс европейских властей, по его мнению, направлен на продолжение конфликта «любой ценой». Мариани уверен, что это наносит ущерб самим европейским государствам.

Он также отметил, что руководство ЕС игнорирует последствия такой политики. И со временем в Евросоюзе будет ясна настоящая цена конфликта на Украине, и «это станет своего рода началом конца ЕС».

В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ

России не стоит рассчитывать на бунт в рядах Вооруженных сил Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. ВС РФ и без мятежей в ВСУ хорошо справляются с освобождением территорий, подчеркнул он.

Он добавил, что украинские подразделения продолжают оказывать сопротивление на поле боя. При этом их численность, считает депутат, по-прежнему остается довольно высокой.

