Герасимов разоблачил ВСУ, бегство Буданова: новости СВО на вечер 21 апреля

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов разоблачил ВСУ, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов «сбежал» вплавь от российских дронов, украинский лидер Владимир Зеленский потерял десятерых награжденных им офицеров в результате одного удара армии РФ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 21 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что скрывают в ВСУ

Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления общевойскового объединения группировки «Юг» заявил, что украинская сторона говорит о якобы возвращении 480 кв. км территории для сокрытия своих же неудач.

Начальник Генштаба ВС РФ также раскрыл потери противника. По его словам, ВСУ лишились более 3 тыс. военнослужащих в ходе свыше 170 контратак в феврале — марте. Он добавил, что тогда же было уничтожено более 160 единиц украинской военной техники.

В свою очередь российская армия делает успехи на ключевых участках фронта. По словам Герасимова, ВС РФ взяли под контроль большую часть Красного Лимана в ДНР, освободили свыше 75% территории Новопавловки в Днепропетровской области, а также продолжили продвижение вглубь Константиновки.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Как ВС России освободили ЛНР

Помимо прочего, Герасимов заявил, что ЛНР полностью освобождена, наступление российской армии идет по всем направлениям. По его словам, в течение марта — апреля ВС РФ освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

Воинские части активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска и сейчас находятся на удалении 12 километров и 7 километров от восточных окраин, отметил глава Генштаба. ВСУ, пытаясь остановить наступление, в феврале и марте потеряли три тысячи бойцов и свыше 160 единиц техники, добавил он.

Кроме того, группировка «Запад» завершила ликвидацию окруженных подразделений ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Тем временем в Харьковской области взят под контроль поселок Ветеринарное, сообщили в Минобороны РФ.

Какая ситуация складывается в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Операцию провели военнослужащие группировки войск «Центр».

Кроме того, бойцы подразделения продвигаются в направлении Доброполья и завершают зачистку Нового Донбасса. В силовых структурах уточнили, что освобождение поселка откроет российским войскам дорогу к городу, расположенному от него всего в 10 километрах.

Тем временем ВСУ сконцентрировали в северной части ДНР ударную группу операторов БПЛА. Речь идет преимущественно об элитных подразделениях. Таким образом противник пытается выровнять тактическую ситуацию. В МО РФ информацию не комментировали.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Что известно о «побеге» Буданова от БПЛА

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов во время работы руководителем ГУР летом 2025 года был вместе с десантом на газовых вышках в Черном море, откуда сбежал от российских дронов.

Источник приложил видео, на котором видно, как Буданов прыгает в воду. После этого, по данным авторов публикации, он вынырнул и поплыл, чтобы скрыться от БПЛА.

К слову, Буданов является одним из сторонников вывода украинских войск из Донбасса. Аналогичной позиции придерживается руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как Зеленский растерял свою элиту

Вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по украинской 21-й механизированной бригаде, участвовавшей во вторжении в Курскую область в 2024 году. Российские военные ликвидировали 10 офицеров ВСУ, которых лично наградил Зеленский.

Удар фугасными авиабомбами пришелся прямо по командному пункту, который противник развернул в лесном массиве возле села Малая Рыбица. Российские военные предварительно отследили с помощью дронов все передвижения командиров и офицеров бригады. Удар был нанесен в тот момент, когда украинские силы проводили ротацию личного состава. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

