На Украине раскрыли подробности побега Буданова от российских дронов Буданов при попытке скрыться от дронов ВС РФ в 2025 году прыгнул в Черное море

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов во время работы руководителем ГУР летом 2025 года был вместе с десантом на газовых вышках в Черном море, откуда сбежал от российских дронов, сообщает «Страна.ua». Источник приложил видео, на котором видно, как Буданов прыгает в воду. После этого, по данным авторов публикации, он вынырнул и поплыл, чтобы скрыться от БПЛА.

Ранее Буданов заявил о проблемах с мобилизацией на Украине. По его словам, ресурс страны практически исчерпан. Экс-глава ГУР также отметил, что выполнение даже минимального плана по мобилизации дается нелегко.

До этого стало известно, что Буданов и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложили вывести войска из Донбасса. Как сообщил источник, в западных СМИ и украинской политике уже давно тиражируется такая версия. Отмечалось, что оба политика склонны пойти на вывод войск в обмен на обещанные гарантии безопасности и крупные инвестиции.