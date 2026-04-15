Два влиятельных украинских политика предложили вывести войска из Донбасса «Страна.ua»: Буданов и Арахамия выступают за вывод войск из Донбасса

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия полагают, что необходимо вывести войска из Донбасса, сообщает «Страна.ua». Как сообщает источник, в западных СМИ и украинской политике уже давно тиражируется такая версия.

Издание также отмечает, что оба политика имеют тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа и склонны пойти на вывод войск в обмен на обещанные гарантии безопасности и крупные инвестиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва выдвинула Киеву условия по Донбассу. По его словам, РФ дала два месяца на вывод войск из региона. В противном случае, как сказал Зеленский, условия возможного мирного соглашения будут пересмотрены.

Между тем член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии. Его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер, уточнил парламентарий.