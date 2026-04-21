Зеленский потерял 10 награжденных им офицеров за один удар ВС России

Зеленский потерял 10 награжденных им офицеров за один удар ВС России Российская армия накрыла бомбами штаб ВСУ в Малой Рыбице

Вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по украинской 21-й механизированной бригаде, участвовавшей во вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Telegram-канал SHOT. Российские военные ликвидировали 10 офицеров ВСУ, которых лично наградил украинский лидер Владимир Зеленский. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Удар фугасными авиабомбами пришелся прямо по командному пункту, который противник развернул в лесном массиве возле села Малая Рыбица. Российские военные предварительно отследили с помощью дронов все передвижения командиров и офицеров бригады. Удар был нанесен в тот момент, когда украинские силы проводили ротацию личного состава.

Кроме того, штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на 500 метров в районе Новодмитровки. Российские военные также ведут активные боевые действия в Сумском, Шосткинском и Краснопольском районах.

Тем временем восточнее населенного пункта Таратутино успешно отразили контратаку противника. Большая часть наступавших украинских бойцов была уничтожена, еще один военнослужащий ВСУ взят в плен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Ветеринарное в Харьковской области. Кроме того, в ДНР было освобождено Гришино.