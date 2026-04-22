22 апреля 2026 в 10:48

Мадьяр заявил о желании вернуть Австро-Венгерскую империю

Politico: Мадьяр планирует сближение с Австрией и Польшей

Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен наладить более тесные стратегические связи с Австрией и другими странами Центральной Европы, опираясь на их историческое прошлое, передает издание Politico. Основной целью такого сближения является значительное увеличение политического веса региона внутри Брюсселя.

Мадьяр выразил готовность углублять партнерство с соседями, акцентируя внимание на культурных связях и тесном экономическом взаимодействии. Политик напомнил о временах, когда эти народы жили в едином государстве, и назвал Вену ключевым торговым партнером Будапешта. Он рассчитывает, что укрепление отношений с Австрией поможет сформировать новый полюс силы в Европе. Кроме того, Мадьяр предложил создать неформальный альянс, который объединит интересы Венгрии, Польши и Словакии на международной арене.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» сообщил, что на пост министра иностранных дел он предложил Аниту Орбан. Именно она должна сменить Петера Сийярто. 15 лет назад Орбан состояла в правящей партии «Фидес», которую возглавлял премьер-министр Виктор Орбан. В тот период, работая в МИД страны, она стремилась снизить зависимость от поставок российского сырья — нефти и газа.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
