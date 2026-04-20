Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что предложил Аниту Орбан на пост министра иностранных дел. Как передает Euractiv, она должна будет сменить на посту Петера Сийярто.

15 лет назад Орбан состояла в правящей партии «Фидес», которую возглавлял премьер-министр Виктор Орбан. Тогда на должности в МИД страны она старалась уменьшить зависимость от поставок российского сырья — нефти и газа.

До этого Мадьяр заявил о планах временно остановить работу государственных средств массовой информации. Он сообщил, что намерен восстановить их независимость и вывести уровень вещания как минимум на стандарт «британской телерадиовещательной корпорации BBC или выше».

Ранее политик после переговоров с делегацией Еврокомиссии, посвященных возврату средств, удерживаемых из-за претензий к уходящему правительству Виктора Орбана в сферах демократии и борьбы с коррупцией, заявлял, что экономика Венгрии не сможет функционировать без финансовой поддержки ЕС. Он подчеркнул, что «венгерский народ имеет право на миллиарды евро» со стороны объединения.