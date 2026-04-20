Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 16:16

Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что предложил Аниту Орбан на пост министра иностранных дел. Как передает Euractiv, она должна будет сменить на посту Петера Сийярто.

Министром иностранных дел правительства «Тисы» будет Анита Орбан, которая приняла предложение, — сообщил он.

15 лет назад Орбан состояла в правящей партии «Фидес», которую возглавлял премьер-министр Виктор Орбан. Тогда на должности в МИД страны она старалась уменьшить зависимость от поставок российского сырья — нефти и газа.

До этого Мадьяр заявил о планах временно остановить работу государственных средств массовой информации. Он сообщил, что намерен восстановить их независимость и вывести уровень вещания как минимум на стандарт «британской телерадиовещательной корпорации BBC или выше».

Ранее политик после переговоров с делегацией Еврокомиссии, посвященных возврату средств, удерживаемых из-за претензий к уходящему правительству Виктора Орбана в сферах демократии и борьбы с коррупцией, заявлял, что экономика Венгрии не сможет функционировать без финансовой поддержки ЕС. Он подчеркнул, что «венгерский народ имеет право на миллиарды евро» со стороны объединения.

Европа
Венгрия
МИД
Петер Мадьяр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.