В России ответили на идею назвать Донбасс «Доннилендом» в честь Трампа Посол Долгов назвал идею о «Донниленде» стебом и посоветовал переименовать Киев

Предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» в честь президента США Дональда Трампа является не более чем простой издевкой, заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, делегации следовало бы сосредоточиться на переименовании собственной столицы.

Издевки друг над другом, они издеваются, стебутся, поэтому не надо обращать внимание на это. <...> Донбасс — территория Российской Федерации. <...> Название дано российской Конституцией. Поэтому пусть они занимаются переименованием Киева, — сказал он.

Вместе с тем он обратил внимание на более серьезную международную проблему — продолжение военной поддержки Киева со стороны ряда европейских стран, что, по его мнению, создает долгосрочную угрозу миру и безопасности.

Посол напомнил о звучащих из Брюсселя предупреждениях о якобы грядущем большом противостоянии с Россией, подчеркнув, что Москва никому не угрожает, в то время как Европа продолжает создавать угрозы для российской безопасности.

Ранее появилась информация о том, что украинская делегация на мирных переговорах предлагала создать на подконтрольной Киеву части Донбасса «Донниленд». По данным источника, четверо собеседников подтвердили, что в последние месяцы официальные лица Украины выдвигали эту идею.